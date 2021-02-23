Tek katlı ev alev alev yandı

-itfaiye ekiplerinden görüntü

-yanan evden soğutma çalışmaları görüntüntüsü

-vatandaşlardan görüntü

-genel detay



( DÜZCE )- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü DÜZCE



- Düzce Merkeze bağlı Doğanlı köyünde akşam saatlerinde tek katlı evde yangın çıktı. Alev topuna dönen ev itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, Düzce Merkeze bağlı Doğanlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adil Mehmet Mercan’a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen yangın sonrasında bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen evi kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Bu esnada yangın nedeni ile sokağa çıkan vatandaşlara jandarma ekipleri uyarılarda bulunurken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı. (EB-BCT-



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