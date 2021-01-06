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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tek katlı ev alev alev yandı

Tek katlı ev alev alev yandı

yangın cep telefonu görüntüsü

Bild Cep Telefonu Trol 

-yangın fotoları

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde tek katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde Aziz Yavuz’a ait evde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangının evde kimsenin olmadığı sırada başladığı öğrenilirken yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Alevlere teslim olan ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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