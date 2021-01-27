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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tek katlı ahşap ev yanarak küle döndü

Tek katlı ahşap ev yanarak küle döndü

-ALEV ALEV EVİN YANİŞI

Belden Ahşap Ev Yangına Müdahale Trol 

--İTFAİYE EKİPLERİ

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’un Derli İlçesine bağlı Yavuzkemal Beldesinde bacadan çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, beldenin Şıhlar Mahallesi’nde Yılmaz Şen’e ait tek katlı ahşap ev, gece yarısı bacadan çıktığı tahmin edilen yangın ile kullanılamaz hale geldi. Evde ailesiyle birlikte yaşayan Şen, yangının bacadan çıktığını fark etmesi üzerine eşi ve çocuklarıyla evden çıkarak komşularından yardım istedi. Yavuzkemal Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye gelinceye kadar mahalleli yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de kısa sürede olay yerine gelmesinin ardından yangın komşu evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangınla ilgili bilgi veren Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, “ Ahşap olan tek katlı evdeki yangın rüzgarın etkisiyle bacadan çıkmış. Yangın esnasında evde olan vatandaşlarımızın yangını fark etmeleri büyük bir faciayı önledi. Ahşap olan evdeki yangın, yandaki ahşap olan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ev içerisindeki eşyalarla tamamen kullanılmaz hale geldi, ancak tek tesellimiz can kaybı olmamasıdır.” dedi.
(AB-MÇ-Y)
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