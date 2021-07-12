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Tek isteği Ebru Gündeş ile düet yapmak
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tek isteği Ebru Gündeş ile düet yapmak

Tek isteği Ebru Gündeş ile düet yapmak

KONSER ÖNCESİ RÖP

İsaf Yabancı Turist Turist 

-KONSERDEN GENEL, DETAY

( MUĞLA -ÖZEL)- Zehra Gülüç Bodrum’u salladı MUĞLA

- Bodrum’da sahne alan Zehra Gülüç söylediği şarkılarla yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı. Zehra, Ebru Gündeş’in büyük bir hayranı olduğunu söyleyerek Ebru Gündeş ile düet yapmak tek hayali olduğunu açıkladı.
Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Bardakçı koyunda Cennetten Çiçekler şarkısıyla adını müzik listelerinin başına yazdıran Zehra Gülüç, Azka Otel'de unutulmaz bir geceye imza attı. Otel misafirlerine ve sevenlerini söylediği şarkılarla coşturan Zehra yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zehra “ Çok heyecanlıyım. Bu pandeminin ardından 2’inci sahnem ve inanılmaz yoğun sahnelerimiz var. Uzun süredir sahnelerden uzaktık, pandemiden dolayı şimdi tekrar sahne alınca heyecanım ikiye katlandı. Güzel şarkılar yaptık. Sahnelere çıktığım ilk günden beri söylüyorum, büyük bir Ebru Gündeş hayranıyım, olursa Ebru Gündeş ile düet yapmak isterim” dedi.
(EA-OD-
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