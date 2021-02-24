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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tek isteği ayakları üzerinde durmak

Tek isteği ayakları üzerinde durmak

Kapıdan giriş detay

Vatandaşlık Hastane Ameliyat Tekerlekli Sandalye Cam Kemik Hastası 

-Yoldan gidiş detay
-Röportaj
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj
-Tekrar yoldan gidiş detay
-El sallama detay
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-ULAŞIM: HATAY FTP'DEN GEÇİLDİ

( HATAY ) -- Cam kemik hastası Suriyeli Muhammed Zülfikar El Rai, tedavi olmak için yardım bekliyor HATAY

- Hatay’ın Altınözü ilçesinde yaşayan cam kemik hastası Suriyeli Muhammed Zülfikar El Rai, tedavisi için yardım istedi.Çocukluğunu geçirdiği Suriye’de birçok doktora gittiğini ancak 18 yaşına gelene kadar ameliyat olamayacağını söylediklerini belirten Zülfikar El Rai, yaşadığı bölgede savaş çıkmasının ardından Hatay’ın Altınözü ilçesine yerleşmek zorunda kaldığını, tek isteğinin ise ayakları üzerinde durmak olduğunu vurguladı.3 yaşında kemiklerinin erimesiyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Zülfikar, "Tek hayalim ayaklarımın üzerinde durabilmek, bunun için her yere başvurdum ancak hiçbir geri dönüş alamadım. Ben küçükken hastalığımın tedavisinin Kanada’da olduğunu söylediler ancak 18 yaşını doldurmam gerekiyormuş. Suriye’de yaşadığım bölgede savaş çıkınca 6 yıl önce Türkiye’ye geldim. Burada tedavi olabileceğimi hissediyorum, Türk pasaportum oldu 20 yaşına geldim. Uluslararası birçok yere, hastanelere başvurdum ancak bana ‘bu hikayeden umut yok’ dediler” ifadelerini kullandı.Türkiye’ye ilk geldiğinde tedavi aşamalarına başladıklarını belirten Zülfikar, “Bana tedavi aşaması için iğne verdiler. 17 yaşıma kadar onları kullandım. Yaşam şartları nedeniyle tekrardan Suriye’ye gitmek zorunda kaldık. Ben Türkiye’de tedavime inandığım için tekrar döndüm” dedi.
Tek çaresinin Kanada'da olduğunu dile getiren Zülfikar, “Yardımsever insanların destekleriyle Kanada’ya gidebilmek için başvurdum. Türk vatandaşlığım geldiği için Kanada’ya gidişimi engellediler. ‘Senin yolculuk belgen var ama vatandaşlık aldığın için olmaz’ dediler” dedi.

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