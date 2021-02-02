Tek elle kürek çeken balıkçının yürek burkan hikayesi

-Tekneyi suya sürüklemeleri

-Doğar'ın kürek çekmesi detaylar

-Sudan ağların çekilmesi ve ağ atılması

-Doğar'ın konuşması

-Diğer detaylar



( VAN ) -- Engelli balıkçının hayat mücadelesi belgesel oldu VAN



- Van’ın Gürpınar ilçesinde yer alan Zernek Baraj Gölü’nde tek elle balıkçılıkla geçimini sağlayan Mithat Doğar’ın yaşam mücadelesi yürek burkuyor. Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu (Hoşap) Mahallesi’nde yaşayan 3 kız babası balıkçı Mithat Doğar (32), küçük yaşlarda Zernek Baraj Gölü’nün kıyısında bir cisim buldu. Doğar, oyun oynadığı sırada cismin patlamasıyla sağ elini ve sol gözünü kaybetti. Engelinden dolayı bir türlü iş bulamayan Doğar, balıkçı amcasının yanında yevmiyeli olarak işe başladı.

Kışın sabahın erken saatinde amcasıyla birlikte işe koyulan Doğar, buz tutan barajda teknelerini sürükleyerek suya ulaştırıyor. Balıkçı amcasıyla tekneyi güçlükle suya ulaştıran Doğar, tek elle kürek çekiyor. Fırtınalı havada küçük balıkçı teknesinde kürek çekerek yaşam mücadelesi veren Doğar’ın azmi ise takdir topluyor. Zorlu yaşam serüveni belgesel oldu Tek elle kürek çekerek yaşam mücadelesi veren Doğar’ın hayat hikayesi sınıf öğretmeni ve fotoğraf sanatçısı Özkan Çörek tarafından belgesel oluyor. Kışın fırtınalı havada buz gibi suya karşı kürek çeken Doğar’ın tek hayali ise ailesini rahatlıkla geçindirebilecek bir işe sahip olmak. En büyüğü 5 yaşında olan 3 kız çocuğu babası Doğar, 5 nüfuslu ailesi için yetkililerden yardım bekliyor. (YLM-MSA-Y)



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