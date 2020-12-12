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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Tek batında 5 kuzu doğurdu

Tek batında 5 kuzu doğurdu

Koyun ve kuzulardan detay görüntüler

Akkale Batın Hayvan 

-Üretici Şevket Genç ile röp.
-Detaylar

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir üreticiye ait koyun, tek batında 5 kuzu doğurdu. İlçeye bağlı Demirciköy köyünde ikamet eden ve küçükbaş hayvan üreticiliği yapan 53 yaşındaki Şevket Genç’e ait sönmez cinsi gebe koyun, tek batında 5 kuzu yavruladı. Sabah tarlasına gittiğinde gebe koyunlarından birinin doğum yaptığını gören Genç, doğumda koyunun 5 kuzu doğurduğunu görünce hem şaşırdı hem de sevindi. Genç, 30 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını ve ilk kez bir koyununun bu kadar fazla yavruladığını ifade ederek, “30 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. İlk kez böyle bir şey başıma geldi.40 adet koyunumun içerisinden ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Koyunlarımın içerisinden bir koyunum 5 adet kuzu doğurdu. Şuan koyunum ve kuzularım sağlıklı. Koyunum cinsi sönmez cinsidir. Çok mutlu olduk” dedi.

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