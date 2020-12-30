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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tek başına yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Tek başına yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

evden görüntüler

Şüpheli Ölüm Evde Tek Başına Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-olay yerindeki polisler
-cenaze aracı
-cesedin evden çıkartılıp araca alınması
-olay yeri inceleme ekipleri
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )- Komşuları kapıyı açınca cansız bedeniyle karşılaştı- Şanlıurfa'da şüpheli ölüm ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da evde tek başına yaşayan yaşlı adamın dışarı çıkmadığını fark eden komşuları, kapıyı açtıklarında cansız bedeniyle karşılaştı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleyamaniye Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre evde tek başına yaşayan 78 yaşındaki Hüseyin Rahimler’in gün boyunca dışarı çıkmadığını fark eden komşuları, başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünerek evine gitti. Kapıyı açanlar, yaşlı adamın hareketsiz yattığını görerek polis ile sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. İnceleme yapan polis ekipleri, yaşlı adamın vücudunda herhangi bir darbe ya da yara izine rastlamadı. Yapılan ilk incelemede yaşlı adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Yaşlı adamın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-SD-
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