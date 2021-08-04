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Tehlikeye balıklama atlayış
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tehlikeye balıklama atlayış

Tehlikeye balıklama atlayış

suya atlama

Yüzme Tarım Çalışan Çocuklar Sulama Kanalı Tarım Arazisi 

-iple sudan çıkış
-konuşmalar

( BURSA )- Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atladı BURSA

- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen DSİ'ye ait sulama kanalında yüzerek serinliyor. İlçe genelinde 38 dereceyi aşan sıcaklarda serinlemeye çalışan çocuklar, tehlikeye balıklama atlıyor. Yaz aylarında Mustafakemalpaşa ovasında bulunan binlerce dekarlık tarım arazisini sulayan ana sulama kanalı, her yıl aynı görüntülere sahne olurken görenlerin yürekleri ağzına geliyor. Fevzidede Mahallesinden geçen DSİ’nin kanalında ‘Kanala girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı ikaz levhalarına bağladıkları iplerle kendi canlarını koruma altına aldıklarını zanneden çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden kendilerini akıntıya bıraktı. Kanalda yüzmenin tehlikeli olduğunu bilen çocuklar, buna rağmen sıcak havadan bunaldıkları ve denize gidemedikleri için sulama kanalını tercih ettiklerini ifade ediyor. Boğulma vak'alarına karşı yetkililerin tedbir alınması gerektiğini belirten vatandaşlar, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmasını istedi. (ON-MŞ)
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