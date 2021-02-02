Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Tehlikeli motosiklet dayanışması

Tehlikeli motosiklet dayanışması

-Motosikleti sürücüsünün diğer motosikleti ayağı ile itmesi

( AYDIN ) -- Arıza yapan motosikleti ayağı ile itti, trafiği tehlikeye düşürdü AYDIN

Kamera 


- Aydın'ın Efeler ilçesinde bir motosiklet arıza yapınca başka motosikletli arıza yapan motosikleti akan şehir trafiğine aldırmadan ayağı ile dakikalarca itti. Motosiklet sürücüsünün, başka bir sürücüye yaptığı yardım görenleri şaşırttı. İnsan ve taşıt trafiğinin en yoğun olduğu yerlerin başında gelen Adnan Menderes Bulvarı üzerinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda, arıza yapan bir motosikletliye, yoldan geçen başka bir motosikletli yardım etti. Arızalı motosikletin yanına yanaşan motosikletli, önündeki arızalı motosikleti ayağıyla dakikalarca ittirerek ilerlemesini sağladı. Bir ara başka bir motosikletli de gelerek o da ayağı ile motosikleti ittirmek isteyince motosikletliler düşme tehlikesi atlattı. Akşam saatlerindeki yoğun trafiğe aldırmadan yaşanan olay kameralara yansıdı. Bir süre yan yana ilerleyen motosikletliler varış noktasına ulaşınca tehlikeli yardım son buldu. (MU-OD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı