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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Tehlikeli akrobasi: Sokağı boş buldu, motosikleti yatarak kullandı

Tehlikeli akrobasi: Sokağı boş buldu, motosikleti yatarak kullandı

Motosiklete yüz üstü yatan sürücüden görüntü

Kamera Motosiklet Sürücüsü 

-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında bir motosiklet sürücüsünün boş sokaklarda yaptığı tehlikeli akrobasi hareketleri yürekleri ağza getirdi. O tehlikeli anlar başka bir sürücünün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında bir motosiklet sürücüsünün boş sokaklarda yaptığı tehlikeli akrobasi hareketleri, yolda seyreden diğer araç sürücülerine tehlikeye düşürdü. Hızla ilerleyen sürücü, motosikletin üzerine yüz üstü yatıp ayaklarını uzatarak tehlikeli hareketler yaparken, o anlar başka bir sürücünün kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Bir süre bu şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü kavşağa geldiği esnada yavaşlayarak normal haline döndü. Şans eseri kaza yaşanmadı.
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