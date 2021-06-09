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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEGV Tasarım ve Beceri Atölyesi ile Düşler Atölyesi açıldı

TEGV Tasarım ve Beceri Atölyesi ile Düşler Atölyesi açıldı

- Program alanından ve katılımcılardan detaylar

-- konuşmalar ve açılış

( GAZİANTEP )- Gaziantep'te çocuklar için iki farklı atölye hizmete açıldı GAZİANTEP

- Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tarafından çocuklar için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyesi ile Düşler Atölyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Park’ında hizmete açıldı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tarafından çocuklar için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyesi ile Düşler Atölyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Park’ında hizmete açıldı. Kentte, faaliyete geçtiği 2003 yılından bu yana 90 bine yakın çocuğa ulaşan Eğitim Park’ındaki açılış, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katılımıyla gerçekleştirildi.
Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bugün bu salonda hepimizin bir hayali var. Hepimiz insanımıza yatırım yapıyoruz. Onlar böyle güzel bir şekilde yetişince, aslında yapılan işin ne kadar doğru olduğunu, ne kadar güzel olduğunu, o atılan tohumun ne güzel bir fidana dönüştüğünü hep birlikte görüyoruz” dedi.
TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise TEGV’in projeleri ve kuruluşundan bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların sonunda, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hizmete sunulan atölyelerin açılışını gerçekleştirdi. (RY-SVY-
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