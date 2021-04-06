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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Tefecilik yapan şebekeye operasyon: 5 şüpheli yakalandı

Tefecilik yapan şebekeye operasyon: 5 şüpheli yakalandı

Polis kamerasına yansıyan operasyon anı

Akalan Kamera Tefecilik Suç Örgütü Cep Telefonu 

-Baskında ele geçirilen çek-senetler ve para balyaları
-Silahlar ve mermiler
-Polisin dedektör cihazla duvar arkasını araması
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da tefecilik yaptıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte bazı esnaf ve vatandaşların yaşadığı maddi sıkıntıları fırsat bilerek faiz karşılığı para verip, karşılığında miktar ve alacak bilgileri boş bırakılmış senet aldıkları iddia edilen C.B. liderliğindeki bir suç şebekesini tespit etti. “Tefecilik ve Yağmaya Teşebbüs” suçları kapsamında 4 ikamet ve 2 iş yerine yapılan eş zamanlı operasyonda şebeke lideri C.B ile birlikte 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 25 bin dolar, 13 bin Euro ve 72 senet ile 9 belge ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Baskın sırasında emniyet ekiplerinin ev ve işyerlerinde dedektör cihazla arama yapması dikkat çekti. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Mali Suçlarla Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.
Şebeke lideri C.B.’nin, geçmiş yıllarda Süper Lig’de mücadele eden bir futbol kulübüne başkan adaylığı için başvurduğu, ancak bu başvurusunun o tarihlerde reddedildiği öğrenildi. (SK-ÖFA
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