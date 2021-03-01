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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tefecilik ve gasp şüphelisi 14 kişi adliyeye sevk edildi

Tefecilik ve gasp şüphelisi 14 kişi adliyeye sevk edildi

Sergiden görüntüler

Akalan Ruhsatsız Silah Kılıçlar Tefecilik Suç Örgütü 

-Silahlar
-Mermiler
-Zülfikar kılıcı
-Şüphelilerin adliyeye sevki

( İSTANBUL )- Şüphelilerle gele geçen kılıçlar ve silahlar emniyette sergilendi İSTANBUL

- İstanbul'da tefecilik, gasp ve tehdit suçlarına karıştıkları gerekçesi ile gözaltına organize suç örgütü üyesi 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen kılıçlar ve silahlar emniyette sergilendi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Eyüpsultan, Şişli, Beyoğlu ve Sultangazi ilçelerinde faaliyet gösteren “Muşlu Uçkanlar” adlı bir suç örgütüne operasyon düzenlenmiş, ‘tefecilik’, ‘yağma’, ‘gasp’, ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarını işleyen, E.U. elebaşılığında kurulan ve yöneticiliğini A.D. ile S.Ö.nin yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne mensup 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Kamuoyunda ‘Muşlu Uçkanlar’ olarak bilinen çete üyelerinin iki hafta süren emniyetteki ifade işlemleri bugün sona erdi. Zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Öte yandan 19 Şubat’ta şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ruhsatsız silahlar, kılıçlar ve mermiler emniyette sergilendi. (SK-YM-
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