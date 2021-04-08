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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tefecilik operasyonunda tutuklama

Tefecilik operasyonunda tutuklama

şüphelilerin adliyeye getirilmesi

( MUĞLA )- Muğla'nın Ula İlçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan üç kişiden Celal Karaca tutuklandı MUĞLA

Adli Kontrol Jandarma Tefecilik Kurusıkı Tabanca Irak 


- Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Ula Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ula ilçesinde 'Tefecilik' suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan üç kişiden bir şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından 3 adres ve 8 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; 11 adet dolu senet (toplam 80 bin 500 TL), 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet 9 mm kurusıkı tabanca, 1 adet 12 cl. ruhsatsız av tüfeği, 68 adet tabanca ve av tüfeği fişeği ve 122 bin 625 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.G. ve S.U. çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Celal Karaca isimli şüpheli tutuklandı.
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