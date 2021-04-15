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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tefeciler alacaklarını not defterine tek tek yazmış

Tefeciler alacaklarını not defterine tek tek yazmış

Emniyetin tabelasından görüntü

Akalan Kredi Kartı Tefecilik 

-Şahısların emniyetten çıkarılması
-Şahısların arabalara bindirilmesi
-Adliyeye götürülmeleri
-Emniyet binasından görüntü
-Not defteri ve kredi kartlarının fotoğraflarını görüntüsü

( MERSİN )- Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı- Şahısların adreslerinde çok sayıda kredi kartı, tapu ve senet ele geçirilirken, şüphelilerin alacaklarını bir not kağıdına tek tek yazmaları ise dikkat çekti MERSİN

- Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde çok sayıda kredi kartı, tapu ve senet ele geçirilirken, şüphelilerin alacaklarını bir not kağıdına tek tek yazmaları ise dikkat çekti.Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla tefecilik yaptığı değerlendirilen şahısların tespitine yönelik çalışma başlattı. 3 aylık çalışmanın ardından tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.Ç., Ş.E. ve B.D. gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada farklı şahıslara ait 10 kredi kartı, 4 çek ve 1 adet üzerinde ipotek bulunan tapu fotokopisi ele geçirilirken, şüphelilerin alacaklarını bir not kağıdına tek tek yazmaları ise dikkat çekti.Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi.
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