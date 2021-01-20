Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Adli Kontrol Akalan Yurt Dışı Tefecilik Tefeci Operasyonu 

-Adliye önünden genel görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Ceyhan ilçesinde 1 gün önce düzenlenen tefeci operasyonunda yakalan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelileri çıkarıldığı mahkemece sonucunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, 19 Ocak Salı günü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptığı iddia edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Şafak vakti eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların adreslerinde, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ile tapu ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkma yasağı kararı ile serbest bırakıldı. (CNK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı