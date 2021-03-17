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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tefeci operasyonunda FETÖ yayını çıktı

Tefeci operasyonunda FETÖ yayını çıktı

Operasyondan detaylar

Akalan Tefecilik Tefeci Operasyonu Terör Örgütü 

-Şahısların gözaltına alınması

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

- Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan tefeci operasyonunda, 97 adet Sızıntı dergisi ele geçirildi. Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir merkezli Bandırma ve Edremit ilçesinde tefeci operasyonu gerçekleştirildi.
Bandırma´da 3 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 55 bin lira para, 70 adet banka dekontu, 15 adet senet, 3 adet bilgisayar, 1 adet tablet ve 97 adet Fetö/Pdy terör örgütüne ait Sızıntı dergisi ele geçirildi. Edremit´te ise 4 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 10 bin lira civarında senet, 6 bin 500 lira para ele geçirildi. Diğer iki şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bir şey bulunamadı. Yakalanan 9 şahısa tefecilik suçlarından işlem yapıldı. (TS-
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