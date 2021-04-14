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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tedbirleri hiçe saydılar...Porsuk Çayı kenarında sosyal mesafeyi unuttular

Tedbirleri hiçe saydılar...Porsuk Çayı kenarında sosyal mesafeyi unuttular

Parktaki insanlardan detay

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Uttu 


- Eskişehir'de Porsuk Çayı kenarında oturan çok sayıda vatandaşın korona virüs tedbirlerini hiçe sayması dikkat çekerken, içki içenlerin ise olması Ramazan ayına yakışmayan görüntüler oluşturdu.Eskişehir'de Ramazan ayı öncesinde korona virüs vakalarındaki ciddi artış devam ediyor. Son açıklanan 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısına göre, Eskişehir’de 3 Nisan da 358,90 olan rakam artarak 524,85’e yükseldi. Artan vakalara karşın yeni tedbir kararları verilmesine rağmen bazı vatandaşlar kurallara uymamakta ısrar ediyor. Tedbirler kapsamında Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından geçtiğimiz hafta parklar insanların giriş ve çıkışına kapatılmıştı. Eskişehir’de en ünlü parklarından olan Kanlıkavak Parkı’nda kaydedilen görüntüler ise endişe oluşturdu. Ramazan ayında özellikle parklarda içki içilmesi ise bir çok vatandaşında tepkisine neden oldu.
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