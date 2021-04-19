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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tedbirleri abarttı, vaka sayısı artınca dışarı gaz maskesiyle çıktı

Tedbirleri abarttı, vaka sayısı artınca dışarı gaz maskesiyle çıktı

Gaz maskesiyle sokakta yürümesi

Kırköy Kamera Sağlık Çalışanları Gaz Maskesi Kışla 

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( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Bakırköy'de korona virüs tedbirlerini abartan bir genç, sokağa gaz maskesiyle çıktı. Sokaklarda gaz maskesiyle dolaşan genç, kameralara yansıdı. Önlemleri biraz abarttığını kabul eden genç, insanlardan maske mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi. İstanbul'da artan korona virüs vakaların sonrası tedbiri abartan bir genç, Bakırköy sokaklarında ilginç bir görüntü oluşturdu. Gaz maskesini takan Hakan Köseokur isimli genç, sokaklarda bu şekilde dolaşınca çevredeki insanların da dikkatini çekti. Pandemi korkusuyla gaz maskesi takan Köseokur, meraklı bakışlara aldırış etmeden çevrede dolaştı. Pandemi önlemlerini biraz abarttığını kabul eden Köseokur, "Burada tüm devlet çalışanlarına özellikle doktorlara, sağlık çalışanlarına, teşekkürlerimizi iletiyoruz, büyük emek veriyorlar. Sağlık Bakanımız Dr Fahrettin Koca'nın da iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum bu benim şahsi düşüncem. İnşallah güzel bir şekilde bu pandemiyi atlatacağız herkes önlemlere dikkat etsin. Ben böyle maske taktım ama aşırı bir önlem aldım, aldığım önlem gereksiz bir şey; normal maske taksın vatandaşlar mesafe ve maskeye önem versinler elini yıkayıp çok fazla bir araya gelmesinler" diye konuştu.
(VK-ÖFA
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