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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Tedbirler netice verdi, son 6 yılın en hafif kaza bilançosu

Tedbirler netice verdi, son 6 yılın en hafif kaza bilançosu

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( BURSA )- Trafik canavarı 4 bin 890 ocak söndürdü BURSA


- İçişleri Bakanlığı’nın trafik kazalarındaki can kayıplarını azaltmak için çeşitli tedbirleri uygulamaya sokması semeresini verdi. 2020 yılında 4 bin 890 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2015’te ise ülke genelinde 7 bin 530 kişi kazalarda ölmüştü. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2020 yılı Ocak- Aralık dönemine ait kaza istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Alınan tedbir ve yapılan denetimlere rağmen kural tanımaz sürücülerin frene basmadığı geçen sene ülke genelinde meydana gelen kazalarda olay yeri ve sonrasında 4 bin 890 kişi hayatını kaybetti. 2020 yılında ülke genelinde meydana gelen yaklaşık 160 bin kazaya sürücü kusurları damga vurdu. Son 6 yılda büyük düşüş var İçişleri Bakanlığı’nın kamuoyu ile paylaştığı rakamlara göre, son 6 sene kaza yeri ve sonrasındaki can kayıpları büyük oranda düştü. 2015 yılında ülke genelindeki kazalarda 7 bin 530 kişi hayatını kaybederken, can kaybı 2016’da 7 bin 300, 2017’de 7 bin 427, 2018 senesinde 6 bin 675, 2019’da 5 bin 473 ve son olarak 2020’de 4 bin 890 kişi oldu.
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