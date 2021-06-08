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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Tedavi için geldiği Tokat'ta, kazada hayatını kaybetti

Tedavi için geldiği Tokat'ta, kazada hayatını kaybetti

Tokat'ta askeri lojmanda meydana gelen kaza sonrasında olay yerine sevk edilen ambulanslar

Emekli Albay Osmanpaşa Ağır Yaralı Askeri Lojman Polis Ekipleri 

-Yaralanın ambulansa konulması
-Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri
-Cenaze aracının lojmanlardan çıkışı

( TOKAT )-Emekli asker olan baba oğul çöp kamyonunun altında kaldı, baba öldü oğlu ağır yaralı TOKAT

- Asker emeklisi baba ve asker oğlu şifa bulmak için geldikleri Tokat'ta, çöp kamyonunun altında kaldı. Baba hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza; İl Jandarma Komutanlığı lojmanlarının bahçesinde meydana geldi. Mustafa Y. idaresindeki Tokat Belediyesine ait çöp kamyonu lojmanlardan çöp aldı. Çöp aracı lojmanlardan çıkışa hareket ettiği sırada emekli Başçavuş Ahmet Özyakar (81) ile oğlu emekli Albay Abdulkadir Mehmet Özyakar’a (58) çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ile oğlu çöp aracın altında kaldı. Baba Özyakar, çöp aracının üzerinden geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çöp aracının ön tarafında sürüklenen oğlu ise yaralandı. Ağır yaralanan emekli albay, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Tokat’a tedavi için gelmişlerAslen Niğdeli olan Konya’da yaşayan Ahmet Özyakar’ın (KOAH) tedavisi için Tokat’a geldiği öğrenildi. Oğlu ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı misafirhanesinde kaldıkları, baba ve oğlun Ballıca mağarasına gitmek için araçlarına binmeye hazırlanırken talihsiz olayın yaşandığı kaydedildi.
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