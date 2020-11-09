Tedavi ettiği hastası dizüstü bilgisayarını çaldı

-- İlanın üzerindeki notun detayı

-- Doktorun muayene ettiği hastaya yaptığı uyarı

-- Röp. Dr. Hüseyin Benlier

-- ASM'nin görüntüsü ve içeri giren hastalar



( GAZİANTEP - ÖZEL)- Bilgisayarı çalınan doktor ‘wanted’ ilanı ile hırsızı arıyor GAZİANTEP



- Gaziantep’te bir aile hekimi daha önceden tedavi ettiği hırsız tarafından bilgisayarını çalındı. Öfkeli doktor, muayene odasının kapısına astığı ve kovboy filmlerinde görmeye alışı olduğumuz "wanted" ilanı ile arıyor. Olay geçtiğimiz Eylül ayında Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. ASM’de görev yapan Dr. Hüseyin Benlier'in yaklaşık 2 ay önce meydana gelen olayda, muayene odasında bulunan masasının üstündeki diz üstü bilgisayarı çalındı. Güvenlik kameralarını inceleyen doktor, görüntüler de ise bilgisayarını çalan kişiyi görünce anımsadı. Şahsın isim bilgilerini hatırlayamayan doktor Benlier, hemen polise haber verdi. Öfkelenen doktor ardından ise hırsızı deşifre etti. Doktor Benlier, kovboy filimlerinde görmeye alışık olduğumuz wanted ilanı ile hırsızı aramaya başladı.

Benlier, kamerasından aldığı fotoğraıin altına ise "Bu hırsız tarafından bilgisayarım çalınmıştır. Görenlerin veya tanıyanların bilgi vermesi rica olunur" notunu yazarak, hem hastaları hem de mesai arkadaşlarını uyardı. Aynı sağlık merkezinde 9 yılda üçüncü hırsızlık vakası olduğunu belirten Dr. Hüseyin Benlier, son çare olarak bunu yaptığını söyledi.



Benlier, hırsızlık olayının hem kendi kişisel arşivinin kaybolmasına hem de hastaların yeni bilgisayar kurulana kadar mağdur olmasına yol açtığını ifade ederek, “Gaziantep’te 2011 yılında aile hekimliği sistemine geçildiğinden bu yana bu Aile Sağlığı Merkezinde görev yapmaktayım. Bu 9 yıl sarfında 3 kere bir hırsızlık olayımız oldu yani bizim kendi şahsımıza ait bilgisayarlarımız böyle sık sık çalınmasına maruz kalıyoruz. Bizde görenlerin bilenlerin yardımcı olsun diye kapımıza görüntüsünü astık bu kişinin” dedi.

Muayeneye gelen hastalarını hırsızın fotoğrafını göstererek uyaran Benlier, “Hastalarımız sağ olsun üzüldüklerini söylüyorlar, tanımaya çalışıyorlar ama tanıyamıyorlar bizde ibretlik olsun diye böyle bir ilan asma ihtiyacı duyduk. Ben kendi kişisel verilerimi kaybetmiş oldum bilgisayarımın maddi değerinin dışında 9 yıllık bir birikintim vardı bilgisayarımda. Bir iki gün bir mağduriyet yaşadık yeni bilgisayar aldıktan sonra bizi biraz daha yordu tabii ki. Biz diğer iki olayda her hangi bir uygulama yapmamıştık vatandaşlarında bir bilgisi yoktu bu konuda sadece biz zarar görüyorsak sizde görebilirsiniz o konuda da uyarmak istedim” diye konuştu.

Yeni aldığı bilgisayarı ile işini yapmayı sürdüren doktorun tek temennisi ise başkalarının mağdur edilmeden hırsızın biran evvel yakalanması olduğunu kaydetti.

(RY-SD-



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