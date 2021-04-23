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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
TCG Kumkale, 23 Nisan kutlamaları için Çanakkale’de

TCG Kumkale, 23 Nisan kutlamaları için Çanakkale’de

Çanakkale önlerinde demirleyen gemiden detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Akkale 


- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Kumkale karakol gemisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çanakkale’ye demirledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 23 gemi, 23 farklı limanı ziyaret etti. P-1203 borda numaralı TCG Kumkale isimli Tuzla sınıfı karakol gemisi de Çanakkale önlerine demirlerdi. Korona virüs salgını nedeniyle gemiler ziyarete açılmadı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 23 gemimiz ile 23 liman ziyareti icra edilecek. Korona virüse karşı alınan tedbirlerden dolayı gemilerimiz halkın ziyaretine açılmayacaktır” ifadelerine yer verildi.
Ziyaret edilecek diğer 22 limanların ise; Samsun, Zonguldak, Karadeniz Ereğli, İzmit, Moda, Dolmabahçe, Erdek, Avşa, Gökçeada, Foça, İzmir, Çeşme, Yalıkavak, Marmaris, Fethiye, Kaş, Finike, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa olduğu belirtildi.
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