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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
TCG Fatih Fırkateyni Bartın'da arama kurtarma bölgesine ulaştı

TCG Fatih Fırkateyni Bartın'da arama kurtarma bölgesine ulaştı

MSN'nin paylaşımı

( BARTIN ) BARTIN

Kuru Yük Gemisi Fırkateyn Gesi 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bartın İnkum açıklarında batan gemi için gönderdiği fırkateynin arama kurtarma bölgesine ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Bartın İnkumu açıklarında batan Palau bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen TCG Fatih Fırkateyni, arama kurtarma bölgesine ulaştı" denildi.
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