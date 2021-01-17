TCG Fatih Fırkateyni Bartın'da arama kurtarma bölgesine ulaştı

- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bartın İnkum açıklarında batan gemi için gönderdiği fırkateynin arama kurtarma bölgesine ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Bartın İnkumu açıklarında batan Palau bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen TCG Fatih Fırkateyni, arama kurtarma bölgesine ulaştı" denildi.
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