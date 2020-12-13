TBMM - Selçuk: 'Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya düşmüştür'
TBMM - Selçuk: "Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya düşmüştür" - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(4)Selçuk: "Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düşmüştür."
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