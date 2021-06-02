TBMM - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddette Eğitim Yoluyla Mücadele Toplantısı'na katıldı
TBMM - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddette Eğitim Yoluyla Mücadele Toplantısı'na katıldı - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un komisyon toplantı salonuna gelişi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salondakileri selamlaması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un toplantıya katılımı TBMM (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM 'deki Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu'nda "Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddette Eğitim Yoluyla Mücadele Toplantısı'na katıldı.
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