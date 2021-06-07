Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TBMM - Kılıçdaroğlu, Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze törenine katıldı

TBMM - Kılıçdaroğlu, Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze törenine katıldı

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi - Cumhuriyet Senatosu Üyesi 33. Hükümet Ulaştırma Bakanı ve 38. Hükümet İmar ve İskân Bakanı Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze töreni - Dua edilmesi ve cenazenin götürülmesi - CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dilemesi TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Senatosu Üyesi 33. Hükümet Ulaştırma Bakanı ve 38. Hükümet İmar ve İskân Bakanı Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Başsağlığı Cenaze Nato 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement