TBMM - Kılıçdaroğlu, Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze törenine katıldı
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi - Cumhuriyet Senatosu Üyesi 33. Hükümet Ulaştırma Bakanı ve 38. Hükümet İmar ve İskân Bakanı Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze töreni - Dua edilmesi ve cenazenin götürülmesi - CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dilemesi TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Senatosu Üyesi 33. Hükümet Ulaştırma Bakanı ve 38. Hükümet İmar ve İskân Bakanı Selahattin Babüroğlu'na düzenlenen cenaze törenine katıldı.
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