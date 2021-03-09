TBMM - Kılıçdaroğlu: 'Bizim özgür medyaya ihtiyacımız var'
TBMM - Kılıçdaroğlu: "Bizim özgür medyaya ihtiyacımız var" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi - Saygı duruşu - Cihangir İslam'a rozet takılması - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
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