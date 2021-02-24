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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı

TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplamasıTBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin soru üzerine, "Süreç neyse aynen işleyecektir." dedi.
Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezlekenin Meclise geldiği hatırlatılarak, "HDP'li milletvekillerinin fezlekeleri Meclise geldi. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Süreç neyse, o süreç aynen işleyecektir. Biliyorsunuz, bu konularla alakalı Meclise gelir. Meclis komisyonlarda falan müzakerelerini yapar. Ondan sonra da Genel Kurula gelir. Genel Kurulda da hemen eller iner kalkar." ifadelerini kullandı.

Misyon Fezleke Dokunulmazlık Müzakere 

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