TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Edebiyatımızda Mehmet Akif kadar hayatı şiire, şiiri hayata tıpkı bir nakkaş inceliğinde işleyen başka bir şaire rastlayamazsınız'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Edebiyatımızda Mehmet Akif kadar hayatı şiire, şiiri hayata tıpkı bir nakkaş inceliğinde işleyen başka bir şaire rastlayamazsınız" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi" açılışında konuştu. (1)
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