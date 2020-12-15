TBMM - Çavuşoğlu: 'Bugün Türkiye arabuluculukta bir dünya markası oldu'
TBMM - Çavuşoğlu: "Bugün Türkiye arabuluculukta bir dünya markası oldu" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelere katılarak konuşma yaptı. (4)
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