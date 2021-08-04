TBMM Başkanvekili Bilgiç’ten evi yanan vatandaşa: “Devlet sizsiniz, sizin beyanınız esastır”

--TBMM Başkanvekili Bilgiç'in vatandaşla diyalogu



( ISPARTA ) - ISPARTA



- Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde ormanlık alanda çıkan yangınla mücadele sürerken, ekipler bir yandan da zarar gören evlerde hasat tespit çalışması yapıyor. Bölgede bulunan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, evi yanan bir vatandaşın “2 katlı evimi tek katlı yazmışlar” sözlerine karşın “Devlet sizsiniz, sizin beyanınız esastır” diyerek, cep telefonu numarasını verdi. Sütçüler ilçesinde Çandır köyündeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’ndaki ormanlık alanda 2 Ağustos günü başlayan yangın devam ediyor. İlk gün köydeki ormanlık alanların kontrol altına alındığı yangın, üst bölgelerdeki dağlık alanlara sıçradı. Ekipler havadan ve karadan yangına 3.günde de müdahalelerini sürdürüyor. Bir yandan yangına müdahale edilirken diğer yandan da ekipler, yangında zarar gören evlerin hasar tespit çalışmalarına başladı.

İlk tespitlere göre Çandır köyünde 15 ev hasar gördü. “Devlet yanınızda merak etmeyin” TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç de yangının ilk gününden itibaren bölgede çalışmaları yerinde izliyor. Zaman zaman vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Bilgiç, evi zarar gören ailelere gereken desteğin verileceğini söyledi.



Köy meydanında evi yanan bir vatandaşın “Evimiz 2 katlıydı ama tek katlı yazdırmışlar” demesi üzerine Bilgiç, “Senin beyanın esastır. Rahat olun. Her şeyiyle devlet sizsiniz. Devlet yanınızda merak etmeyin” diyerek karşılık verdi. Bilgiç, evi yanan vatandaşın irtibat numarası istemesi üzerine kendi cep telefonu numarasını vererek, herhangi bir sorunla karşılaşması durumunda ulaşmasını istedi. (ASA-

