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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Şentop’tan Faysal Camisi’ne ziyaret

- TBMM Başkanı Şentop’tan Faysal Camisi’ne ziyaret

Şentop’un cami ziyareti

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

İslamabad İslam Başkent Kullar 


- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan’ın başkenti İslamabad’ta bulunan Faysal Camisi’ni ziyaret etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan’ın başkenti İslamabad’taki temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Şentop, İslamabad’daki temaslarının ikinci gününde Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Şentop, kahvaltının ardından Türk mimarın imzasını taşıyan ve dünyanın en büyük camilerinden biri olan Faysal Camisi’ni ziyaret etti. Şentop, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 2. Genel Konferansı'nın Yürütme Komitesi Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuşacak ve Pak-Türk Maarif Okulları İslamabad Kampüsü'nü ziyaret edecek.
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