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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop'tan Devlet Mezarlığı'na ziyaret

TBMM Başkanı Şentop'tan Devlet Mezarlığı'na ziyaret

Şentop'un mezar ziyaretleri

Başbakan Kabristan Abrin Rahşan Ecevit Basın Mensupları 

-Akbulut'un mezarının başında dua okunması, dua edilmesi
-Bülent ecevit ve rahşan ecevit çiftine karanfil
-Basına açıklama

( ANKARA )- TBMM Başkanı Şentop, eski Başbakan Akbulut'un mezarına karanfil bıraktı ANKARA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Devlet Mezarlığı’nı ziyaret ederek burada bulunan devlet büyüklerinin kabirlerine karanfil bıraktı. TBMM Başkanı Şentop, Devlet Mezarlığı’nı ziyaret ederek, devlet büyüklerinin mezarlarına karanfil bıraktı. Başkan Şentop, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut’un mezarını da ziyaret etti. Burada dua okunurken, Akbulut'un kabrine karanfil bırakıldı. Akbulut’un mezarlığından ayrılan Başkan Şentop, Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit’in mezarlarına da uğrayarak karanfil bıraktı. Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Şentop, “Malumunuz 23 Nisan. TBMM’mizin açılışının 101’inci yıldönümü idrak ettik. Onunla ilgili programlarımız vardı. Tamamlandıktan sonra da bu devlet kabristanında İstiklal Savaşımızın komutanlarının bulunduğu, aynı zamanda TBMM’nin başkanlarının bulunduğu kabirler var. Onlara da ziyarette bulunduk. Fatiha okuduk” dedi.

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