TBMM Başkanı Şentop’tan aşı daveti

-Keşan ziyaretinden görüntüler



( EDİRNE ) EDİRNE



- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün sağlık çalışanlarına uygulanan aşılarla başlayan aşılama süreci hakkında konuştu.

Ankara’ya döndükten sonra kendisinin de aşı olacağını belirten Şentop, aşılar hakkında tereddüt oluşturulmaya çalışıldığının altını çizerek, “Uzmanlarımız da açıklıyor ve aşı çalışmaları da bunu gösteriyor ki; koruyuculuk ve salgın etkisini azaltması bakımından faydaları var. Zararı yok” derken, vatandaşları teşvik etme konusunda siyasi parti liderlerine aşı olma çağrısı yaptı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne’nin Keşan ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Keşan Kent Müzesi hakkında bilgi alan ve oluşturulmak istenen projeleri dinleyen Şentop, ardından yaya olarak şehri gezdi. Sonrasında Kunduracılar Çarşısı’nı da gezen Şentop, Keşan Belediyesi ziyaretinin arından Hersekzade Ahmet Paşa Camii’nde Cuma namazını kıldı.Dün itibariyle başlayan aşılıma süreci hakkında basın mensuplarına konuşan Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kendisinin telefonla arandığını belirterek, “İnşallah, Ankara’ya döndükten sonra önümüzdeki hafta için planlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın aşı olması, meclisteki diğer siyasi partilerin genel başkanlarının da aşı olmasının da faydası var” dedi.

Öte yandan, aşılar hakkında güvensizlik ortamının oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Şentop, “Sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada uyandırılmaya çalışılan kafa karışıklıkları ve tereddütler var, bunlar aslında doğru değil. Uzmanlarımız da açıklıyor ve aşı çalışmaları da bunu gösteriyor ki; koruyuculuk ve salgın etkisini azaltması bakımından faydaları var, buna dair tespitler var. Çok az bir fayda olmuş olsa bile bunu dikkate almamız lazım, bütün dünyada yaşanan salgının etkilerini hepimiz görüyoruz. Faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok, az mıdır çok mudur, bunu zaman içinde göreceğiz. Zararı var mıdır? Zararı yok, bunu uzman doktorlarımız da söylüyor. Bunu bizzat ve fiilen göstermek için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün herkes adım atmalı. Vatandaşlarımızı bu konuda yönlendirme ve teşvik için faydası olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.





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