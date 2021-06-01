- TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Kayser ile bir araya geldi

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan temasları kapsamında Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser ile bir araya geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan’da temaslarını sürdürüyor. Şentop, başkent İslamabad'da Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser ile bir araya geldi. Görüşmede, TBMM ile Pakistan Ulusal Meclisi arasında parlamentolar arası iş birliği protokolü imzalandı.
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