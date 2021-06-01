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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Kayser ile bir araya geldi

- TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Kayser ile bir araya geldi

-Şentop-Kayser görüşmesinden detay

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

İslamabad İslam Başkent Parlamento 


- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan temasları kapsamında Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser ile bir araya geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan’da temaslarını sürdürüyor. Şentop, başkent İslamabad'da Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser ile bir araya geldi. Görüşmede, TBMM ile Pakistan Ulusal Meclisi arasında parlamentolar arası iş birliği protokolü imzalandı.
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