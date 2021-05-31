- TBMM Başkanı Şentop, Pakistan’da



- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'ne (EİTPA) katılmak üzere Pakistan’a geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. Şentop’u İslamabad’da Pakistan Millî Meclisi Başkan Vekili Qasim Suri ve İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul karşıladı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'ne (EİTPA) katılmak üzere Pakistan’a gelen Şentop’un, Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kayser, Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani ve Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ile ayrı ayrı bir araya gelmesi bekleniyor. Şentop ziyaret kapsamında ayrıca, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile de bir araya gelecek.

