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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi

- TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi

Şentop'un Alvi tarafından kabulü

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

İslamabad Müstesna İslam Milyar Dolar Başkent 


- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün geldiği Pakistan’da temaslarını sürdürüyor. Şentop, başkent İslamabad’da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2'nci Genel Konferansı’na katıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı konutunda Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi. Kabulde, İslam ülkelerinin meselelerinin yanı sıra dünyada etkisini sürdüren ve iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyen korona virüs (Covid-19) salgını ele alındı. TBMM Başkanı Şentop, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, "Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki müstesna ilişkiler, zor zamanlarda ve milli davalarımızda birbirimize verdiğimiz destekle de kendini ispat etmiş sağlam ilişkilerdir" ifadelerini kullandı. İki ülke arasında ticaret hacmini 2023’e kadar 5 milyar dolara yükseltme hedefinin hala geçerli olduğunu vurgulayan Şentop, “Türkiye, Pakistan’a her türlü desteği vermeye hazır” dedi.

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