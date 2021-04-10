-Başkanın kabri ziyareti

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( İSTANBUL ) TBMM Başkanı Şentop: "Mareşal Fevzi Paşa ordunun politikaya karışmasına asla razı değildi"- Mustafa Şentop, Mareşal Fevzi Çakmak'ın vefatının 71. yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuştu İSTANBUL



- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mareşal Fevzi Çakmak Paşa’nın mezarını ziyaret etti. Burada konuşan ve Fevzi Çakmak Paşa’nın sözlerini dile getiren Şentop, "O ordunun politikaya karışmasına asla razı değildi. Bu düşüncesini açıkça ifade ettiği sözlerine geçtiğimiz günlerde yaşanan bildiri mevzusu sebebiyle yer vermek istedim" dedi.

Vefatının 71. yılı vesilesiyle Mareşal Fevzi Çakmak Paşa için Eyüpsultan Mezarlığı’nda anma programı düzenlendi.

Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı.

Anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp duayla devam etti. Programda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fevzi Paşa’ya 31 Ağustos 1922’de Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşallik rütbesi verildiğini hatırlattı. Şentop, birçok kişinin milli mücadeleye katılmasına katkı sağlayan Fevzi Paşa’nın yaptıklarının önemine vurgu yaptı. Şentop, açıklamasının ardından Mareşal Fevzi Çakmak Paşa’nın kabrini ziyaret ederek dua etti. “Usulüne uygun parti kurup siyasi partilerde yer almıştır” TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mareşal Fevzi Çakmak Paşa’nın zor zamanlarda ülkesi için mücadele ettiğine vurgu yaparak, “Gönlü daima askerlikteydi nitekim kumanda mevkiinde bulunmuş milletvekillerinin politika ve askerlikten birini seçmeleri istenince, Fevzi Paşa 2 dönem milletvekilliği yapmasına rağmen nice başarılara imza attığı askerlik mesleğini tercih etmiştir. Fevzi Paşa askerlik mesleği ve politika arasındaki hassas dengenin farkındaydı. Meclisteki muhalefet grubunun Mustafa Kemal Paşa’nın yerine kendisini geçirme teklifini reddetmesi sadece Gazi Mustafa Kemal Paşayla yakın arkadaş olması nedeniyle değil başka bir sebeple de o bu sözü kullanmıştır. O ordunun politikaya karışmasına asla razı değildi. Bu düşüncesini açıkça ifade ettiği sözlerine geçtiğimiz günlerde yaşanan bildiri mevzusu sebebiyle de yer vermek istedim. Fevzi Paşa kendisine yapılan teklife şu sözlerle cevap vermiştir. “Bu dediğiniz hiçbir zaman olamaz sizin de bu yoldan vazgeçmenizi dilerim, hepimiz bulunduğumuz mevkilere rıza gösterecek ve elbirliğiyle memleketin yükselmesi için çalışacağız. Yapılacak o kadar işimiz var ki hepimize yeter. Eğer bu yolu bırakıp bir takım siyasi entrikalara kapılacak olursak bu memleketi batırırız buna da hakkımız yoktur. Hele ordunun politikaya karışmasına hiçbir şekilde razı olmam. Teklifinizi yerine getirecek olursam yarın benim yerime geçecek olan paşa da ordunun kendisine bağlı olduğuna güvenerek beni devirir ve yerime geçer. Memleket asıl o zaman diktatörlüğe kayar ve beklenen hizmetlerin hiçbiri yapılamaz’ Mareşal Fevzi Çakmak Paşa bu sözleriyle bütün zamanlar için geçerli ders vermektedir. O ancak emekli olduktan sonra politikayla aktif olarak ilgilenmiş usulüne uygun olarak siyasi parti kurmuş, siyasi partilerde yer almıştır” dedi.





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