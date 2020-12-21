- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da

-Detay



( ÜSKÜP ) ÜSKÜP



- TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, parlamento heyeti ile birlikte 2 günlük resmi ziyaret için Kuzey Makedonya'ya geldi. TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'ya ziyaret gerçekleştiriyor. Şentop, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi. Şentop ve beraberindeki heyeti Uluslararası Üsküp Havalimanı'nda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Yardımcısı Goran Misovski, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat’ın yanı sıra ve ülkedeki siyasiler, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri karşıladı. Resmi ziyaretinde Meclis Başkanı Şentop'a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ile İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk eşlik ediyor. Meclis Başkanı Şentop, bugünkü temasları kapsamında TSİ 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamalarına katılacak. Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile görüşecek olan Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir araya gelecek.



loading...