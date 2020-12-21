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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştü

- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştü

-Şentop’un başbakan ve cumhurbaşkanı görüşmelerinden detaylar

( ÜSKÜP ) ÜSKÜP

Başbakan Cumhurbaşkanı Milyar Dolar Uluslararası Terör Örgütü 


- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile görüştü. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'da görüşmelerine devam ediyor. Şentop, başkent Üsküp'te Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile görüştü. Şentop, görüşmede Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda uyarıda bulunarak, "Türkiye'de darbeye kalkışan FETÖ, uluslararası bir terör örgütü. FETÖ faaliyet gösterdiği her ülkede devleti hedef alıyor. Dost ve kardeş ülkemize de zarar vermesini istemiyoruz. Bunlar bazı devletlerin taşeron örgütleridir. Kuzey Makedonya'nın da zarar görmesini istemediğimiz için bu konuda kısa sürede adım atılmasını istiyorum. Türkiye her zaman Kuzey Makedonya'ya desteğini sürdürecek. Ticaret hacminde hedef 1 milyar dolar. Salgın sürecinin bunu aksatmasına izin vermeden ve hız kesmeden hedefi yakalayacağız. ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ biz bu sözü dünyaya şöyle söylüyoruz; insanı yaşat ki dünya yaşasın" ifadelerini kullandı. Şentop, Başbakan Zaev ile görüşmesinin ardından Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından kabul edildi.
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