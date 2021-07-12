- TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt Başbakanı Es-Sabah ile görüştü

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-Şentop’un Kıveyt Başbakanı tarafından karşılanması



(KUVEYT) KUVEYT



- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt temasları kapsamında Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile görüştü. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ziyaret düzenlediği Kuveyt’te temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile bir araya geldi. Şentop, Beyan Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, salgın sürecinin fiziki görüşmeyi engellediğini söyledi.



Ziyaretin salgının başlamasından sonraki ilk resmi ziyareti olduğunu belirten Şentop, "Bu da Kuveyt'e olan muhabbetimizin göstergesi” dedi.

Türkiye ile Kuveyt arasındaki tarihi ilişkilerin olduğunu vurgulayan Şentop, devlet adamları olarak vazifelerinin, halklar arasındaki bu muhabbeti ileriye taşımak olduğunu söyledi.



İki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede seyrettiğini anlatan Şentop, "Halklarımız arasında tarihten gelen köklü bağlar, müşterek kültürel ve beşeri değerler ülkelerimiz arasındaki dostluk zeminini daha da kuvvetlendiriyor” ifadelerini kullandı. “Türkiye-Kuveyt İşbirliği İçin Ortak Komite İkinci Toplantısı'nda bir Eylem Planı kabul edilmesinden memnuniyet duyduk” Şentop, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Bizler de, Türkiye ve Kuveyt arasındaki mevcut ilişkileri ve iş birliğimizi samimiyete ve karşılıklı muhabbete dayanan bu zemin üzerinde her alanda daha da geliştirmek için gayret sarf etmeliyiz. Değerli kardeşim (Kuveyt Millet Meclisi Başkanı) Marzuk Ali Al-Ganim ile geçtiğimiz sene Ocak ayında, Türkiye ziyareti esnasında verimli istişarelerde bulunmuştuk. Bilahare, telefonla da olsa farklı vesilelerle görüşme imkanımız oldu. Parlamentolarımız arasında samimi bir iş birliği atmosferi bulunmaktadır. Meclis başkanları olarak tesis ettiğimiz bu ortamın, ihtisas komisyonlarımız ve Kuveyt Millet Meclisinde kurulmasını müteakiben dostluk gruplarımız arasında da yeni temaslara fırsat sağlamasını temenni ediyorum. Nisan ayında, Ankara'da, Türkiye-Kuveyt İşbirliği İçin Ortak Komite İkinci Toplantısı'nda bir Eylem Planı kabul edilmesinden memnuniyet duyduk” TBMM Başkanı Şentop, söz konusu Eylem Planı'nda mutabık kalınan hususlar hayata geçirildikçe ilişkilerin birçok sahada daha da gelişeceği ve zenginleşeceği kanaatinde olduklarını ifade ederek, "Türk müteahhitlik sektörünün Kuveyt'e iş hacmi takribi 8 milyar doları aşmıştır. Firmalarımıza gösterdiğiniz teveccühten memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Kuveyt'in 2035 hedefleri doğrultusunda yapacak çok işleri olduğunu belirten Şentop, "Bu alanda ortak çalışmaları artırabiliriz. Bu çerçevede, Kuveyt’in büyük projelerinden biri olacak olan Naaim Sanayii Şehri'nde iş birliği için mutabık kalındığını da öğrendik. İmzaya hazır olan bu anlaşma ile inşallah yeni bir projeyi daha hep birlikte hayata geçireceğiz. Kuveyt firmalarının ülkemize 2 milyar doları aşan yatırımlarının da artarak devamını ümit ediyoruz. Sağlık ve savunma sanayi alanlarında da iş birliğimizi geliştirecek potansiyelimiz var” ifadelerini kullandı. Yunus Emre Enstitüsü'nün hayata geçmesiyle kültürel iş birliğinin daha da ileriye taşınacağını kaydeden Şentop, Türkiye Büyükelçiliği bünyesinde ücretsiz eğitim veren okulun fiziki kapasitesinin artırılması konusundaki gelişmelerden memnuniyet duyacaklarını söyledi.





