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- TBMM Başkanı Şentop, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Şentop, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

- TBMM Başkanı Şentop, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Şentop havaalanı karşılama

( TAHRAN ) TAHRAN

Yemin Töreni İran Sel 


- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere beraberindeki heyet ile birlikte İran'a geldi. Şentop'u, Tahran Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ruhullah Mütefekkir Azad ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs karşıladı. TBMM Başkanı Şentop, temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşme gerçekleştirdi. Şentop görüşmede Reisi’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve tebriklerini iletti. Seçimlerin İran halkı için hayırlı olmasını temenni eden Şentop, Reisi’ye yeni görevinde başarılar diledi. Şentop, temasları kapsamında İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüşecek ve Reisi'nin Meclisteki yemin törenine katılacak. İran'a ziyarette bulunan Şentop’un heyetinde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de yer alıyor.
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