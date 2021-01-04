TBMM Başkanı Şentop: “Başörtü ayrımı hukuken korunması gerekiyor”

-Gar binası ziyaret

-gündeme ilişkin açıklamalar

-Kırklareli Valiliği ziyaret



( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ



- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 90’lı yıllarda yaşana önemli bir ayrım olduğunu Türkiye’nin de bu sorunu aşmaya çalıştığını belirterek “Türkiye bunları aşmaya çalışıyor, toplumsal hayatımızda bunları aştık. Bunu herkes kınadı kınıyor, artık böyle bir ayrımcı yaklaşımın sadece ahlaken ve siyaseten değil hukuken de yanlış olduğunu, suç olduğunu aynı zamanda hukuken de korunması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Kırklareli’nde yapımı başlayan Millet Bahçeleri alanında inlemelerde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, restoresi devam eden Gar Binasını ziyaret etti. Şentop incelemelerin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP’li Fikri Sağlar'ın, "Türbanlı Hakim" konusunda yaptığı eleştiri sonrası başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamada bulunan Şentop, “Türkiye bunları aşmaya çalışıyor, toplumsal hayatımızda bunları aştık. Gerek üniversite de, gerek diğer okullarımızda, gerek kamu hayatında, gerekse toplumsal alanda artık başı açık başörtülü ayrımı ve buna yönelik ayrımcı fikirler ortadan kalktı. Ben zamanı geçmiş bir düşünce olarak değerlendiriyorum. Ama bir taraftan da sayıları az olsa da bazı kesimlerin Türkiye’de bütün vatandaşlarımızın kılığına, kıyafetine bakılmaksızın başörtülü başı açık toplumun tüm faaliyetlerinde tüm alanlarında yer almasından bir rahatsızlık duydukları kanaatindeyim. Bunu herkes kınadı, kınıyor. Artık böyle bir ayrımcı yaklaşımın sadece ahlaken, siyaseten değil hukuken de yanlış olduğunu, suç olduğunu hukuken korunması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Herkes gibi kayıtsız şartsız mazeretsiz olarak doğrudan darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olması gerekiyor” Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un darbelere ilişkin açıklamalarının üzerine herkes gibi kayıtsız şartsız mazeretsiz olarak doğrudan darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olması gerekildiğini dile getiren Şentop “Artık Türkiye’de darbelerle ilgili değerlendirme yapılırken şunlar şunlar olmasaydı darbe olmazdı gibi hırsızın suçu var ama ev sahibinin de var anlamına gelecek yaklaşımlardan kaçınmak lazım. Herkes hangi kesimden hangi siyasi güçten olursa olsun başta emekli askerler emekli generaller olmak üzere herkes gibi kayıtsız şartsız mazeretsiz olarak doğrudan darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olması lazım” diye konuştu.

“Seçimle iktidar olamayacak bir siyasi kesim, darbe ile iktidar olmak istiyor” Genelkurmay Eski Başkanı İlter Başbuğ'un 27 Mayıs 1960 darbesiyle ilgili açıklamasını da değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “27 Mayıs 1960 ta darbe yapanlar, 1954 seçimlerinden sonra Menderes ve Demokrat Partinin kazanması üzerine teşkilatlanmaya başlayan Silahlı Kuvvetler içerinde bir çete. 1954 ten sonra kararlı bir şekilde darbe yapmak için bir araya gelmiş çetedir. Seçim kararı olmasa da bu darbe yapılacak, çünkü Türkiye seçimle bir daha iktidar olamayacak bir siyasi kesim var. Bunlar seçim dışı ile iktidara gelmek istiyorlar. Ben Başbuğ olmak üzere darbe konusunda bu tür değerlendirmelerin kesin olarak, net bir şeklide darbecileri suçlayan bir değerlendirmede olmaları gerekmekte olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bir daha, vatandaşlarımızın, milletimizin, böyle bir yaklaşıma veya harekete izin vermeyeceğini 15 Temmuz'da çok net bir şekilde, hayatı pahasına göstermiştir” dedi.

Açıklamanın ardından Kırklareli Valiliği'ni ziyaret eden TBMM Başkanı Şentop, Vali Osman Bilgin'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. (HC-



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