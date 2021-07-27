-Şentop'un açıklamaları



( BAKÜ ) - TBMM Başkanı Şentop, Bakü’de şehitlikleri ziyaret etti- TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki ilişkileri daha güçlü hale getirecek uluslararası bir mekanizma oluşmak istiyoruz” BAKÜ



- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de şehitlikleri ziyaret ederek, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki ilişkileri daha güçlü hale getirecek uluslararası bir mekanizma oluşmak istiyoruz” dedi.

Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü temaslarına devam ediyor. Sabah saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen Şentop, görüşmenin ardından Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Azerbaycan’ın vefat eden lideri Haydar Aliyev’in mezarına çiçek bırakan ve saygı duruşunda bulunan TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret ederek anıtlara çelenk bıraktı. Şentop, Türk Şehitliği’nde hatıra defterini imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, “Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Meclis Başkanları Toplantısı’nın birincisini bugün burada gerçekleştireceğiz. İlk toplantıyı Bakü’de yapacağız inşallah. Daha önce Dışişleri Bakanları düzeyinde üçlü bir platform vardı, şimdi de Meclis Başkanları düzeyinde. Daha sonra inşallah, devlet başkanları düzeyinde 3 ülke arasındaki ilişkileri daha güçlü hale getirecek bir uluslararası bir mekanizma oluşacak diye ümit ediyoruz. Bunun önemli bir adımını bugün burada atacağız. Türkiye, Pakistan, Azerbaycan dostluğu birliği, dostluğu, kardeşliği çok özeldir. Malum bu son ikinci Karabağ savaşında, vatan müdafaasında Türkiye Azerbaycan’ın yanında kayıtsız şartsız yer aldı. Pakistan’da Azerbaycan’a desteğini açıkça ortaya koyan bir ülkedir” dedi.

Azerbaycan, Türkiye Ve Pakistan’ın çok özel bir dostluğu var Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan’ın çok özel bir birlikteliği ve dostluğu olduğunu belirten Şentop,“Biz bu işbirliğinin kurumsal bir yapıya kavuşmasını istiyoruz. Bu toplantı o bakımdan önemli. Bu münasebetle Meclis Başkanları olarak önce Fahri Hıyabanı ziyaret ettik. Daha sonra Şehitler Hıyabanını ziyaret ettik. Burası da Türk Şehitliği, 1918’de Bakü’nün Azerbaycan’ın istikrarı için Kafkas İslam Ordusu burada savaşıyor ve şehit düşüyor. Sabah Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bizim heyeti kabul etti. İnşallah bugün toplantı gerçekleştireceğiz ve Bakü’de Deklarasyonu’na imza atacağız” şeklinde konuştu.

Meclis Başkanları arasında ikili görüşmeleri de bugün tamamlayacağını vurgulayan Şentop,“Yarın sabah Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüşmemiz olacak. Ondan sonra yola çıkarak Şuşa’ya gideceğiz. Şuşa‘da, Karabağ‘da yaşanan olayları kendi gözümüzle görmek istiyoruz. Ermenilerin orada yapmış oldukları tahribatı bizzat görmek, müşahede etmek ve göstermek istiyoruz. Bu münasebetle yarın öyle bir ziyaretimiz var” ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Şentop, daha sonra Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere şehitlikten ayrıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Azerbaycan temasları 29 Temmuz’a kadar devam edecek.

