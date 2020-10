- TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti

--Detay

( BAKÜ ) BAKÜ



- TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet, Bakü'de Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. TBMM Başkanı Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Şentop başkanlığındaki heyet, Azerbaycan’ın merhum lideri Haydar Aliyev'in mezarının ardından Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret ederek anıta çelenk koydu. Şentop sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Bugünkü kardaşlığımızın kurulmasında büyük payı olan ‘İki devlet, tek millet’ cümlesinin sahibi Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Bakü'yü işgalden kurtaran Kafkas Ordusu’nun kutlu şehitlerini ziyaret ettik. Allah makamlarını âli, mekanlarını cennet eylesin” dedi.

Türk şehitliği anıt defterini imzaladıktan sonra bir konuşma yapan Şentop, ”Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz, bundan 102 yıl önce bu topraklarda Azerbaycanlı kardeşlerinizle birlikte tarihe geçen kahramanlıklar sergileyerek şehitlik mertebesine eriştiniz. Azerbaycan’ın egemenliği ve topraklarının bütünlüğü uğrunda vermiş olduğunuz mukaddes mücadele kalplerimizde ölümsüz bir mahiyet kazandı. İsimleriniz bugün başkent Bakü'nün bu değerli mekanında her zaman büyük takdir ve saygıyla anılacak. Kahramanlıklarınız halihazırda cephede ülkelerinin bekası için çarpışan Azerbaycan askerlerine de moral, azim ve güç vermektedir. Uğruna şehit düştüğünüz bu topraklarda Türkiye ve Azerbaycan'ın 'bir millet, iki devlet' gerçeğiyle vücut bulan kardeşliği ilelebet var olmaya devam edecektir. Değerli mirasınız olan aziz hatıranızı saygı ve minnetle anıyor, sizin huzurunuzda bugün cephede vermekte oldukları mücadelede şehit düşen Azerbaycan'ın kahraman evlatları dahil, tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhlarınız şad olsun” ifadelerini kullandı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şentop, ”Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca Ermenistan’ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerlerine, sivillere, kadınlara, çocuklara Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı olan Azerbaycanlı kardeşlerimize tez zamanda şifalar diliyorum. Karabağ Azerbaycan toprağıdır, Azerbaycan vatanının bir parçasıdır. Azerbaycan'ın haklı davasını sonuna kadar her şart altında desteklemeye Türkiye kararlıdır. Bunu her zeminde ifade ettik, Bakü’de de tekrarlıyoruz. Tekrar ifade ediyoruz” dedi.





