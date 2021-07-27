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- TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'na katıldı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'na katıldı

- TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'na katıldı

Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova konuşma

Başkent 

-Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Kaiser konuşma
-anlaşmaların imzalanması
-detaylar

( BAKÜ ) BAKÜ

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katıldı.

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