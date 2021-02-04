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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta ile görüştü

- TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta ile görüştü

Görüşmeden detay

Depremzede Deprem Gesi Başkent 

-Şentop2un Cumhurbaşkanlığı binasından ayrılması

(TİRAN) TİRAN

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Şentop, Arnavutluk ziyareti kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ile bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk’un başkenti Tiran’a geldi. Şentop, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ile görüştü. Arnavutluk Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşme basına kapalı yapıldı. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, görüşmede Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin geleneksel ve mükemmel seviyede olduğunu belirti ve bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine savunan Meta, ayrıca Türk yatırımların Arnavutluk’taki varlığını artırılmasını arzu ettiklerini belirtti.
“NATO dahilinde partner olan iki ülkenin işbirliği ve Stratejik Ortaklığın olması Türkiye ve Arnavutluk barış ve güvenlik konusundaki çabaları çok önemli’ diyen Meta Türkiye’ye deprem sonrasında verdikleri hızlı yardımlarından ve depremzedeler için Türkiye tarafından Laç bölgesinde inşaa edilen 500 konut ile Fier bölgesindeki inşa edilen Hastane için Şentop’a teşekkürlerini sundu.
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