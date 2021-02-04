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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

- TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

-Şentop-Rama görüşmesinden detay görüntüler

Başkent Irak 

--Şentop’un İskender Bey Meydanı ve tarihi Ethem Bey Camisi gezisinden görüntüler

(TİRAN) TİRAN

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iki günlük Arnavutluk ziyareti kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ile görüşmesinin ardından Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi. Şentop, Başbakan Rama ile basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme sonrasında ülkenin en meşhur meydanı İskender Bey Meydanı’nı ve meydanda bulunan Osmanlı Saat Kulesi’ni, tarihi Ethem Bey Camisi'ni ile Bunker adlı yeraltı müzesini gezdi. Yaya olarak şehir merkezini gezen Şentop, daha sonra Plaza Otel’e geçerek Arnavutluk Demokrat Partisi Genel Başkanı Lulzim Başa’yı kabul etti. Şentop’un yarın İşkodra kentine giderek, Haci Şeh Şamia Medresesi’ni ziyaret etmesi ve Hasan Rıza Paşa Anıtı’na çiçek bırakması bekleniyor.
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